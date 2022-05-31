Санкции направлены на применение дальнейшего давления на руководство России для прекращения бессмысленной войны против Украины.

Канада ввела санкции против четырех финансовых учреждений Российской Федерации и 22 человек, в том числе Алины Кабаевой, которую называют приближенной к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Канады.

"Канада без сомнения будет принимать надлежащие меры противодействия за каждые действия, которые осуществляются президентом Путиным для подрыва территориальной целостности Украины. Канада будет добиваться ответственности для российского режима за неоправданные действия. Мы выступаем на стороне Украины и ее народа", - заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Отмечается, что санкции направлены на применение дальнейшего давления на руководство России для прекращения бессмысленной войны против Украины.

Кто попал под санкции

В частности, в рамках новых ограничительных мер санкции введены против 22 физических и 4 юридических лиц. Среди этих лиц есть высокопоставленные чиновники российских финансовых институтов и члены их семей, а также ключевые финансовые институты и банки.

Так, под санкции попали:

✔️ "любовница" Путина Алина Кабаева;

✔️ бывшая жена российского олигарха, учредителя "Альфа-групп" Михаила Фридмана Ольга Айзиман, его дочери - Лариса и Екатерина Фридман;

✔️ глава правления "Новикомбанка" Елена Георгиева;

✔️ глава набсовета "Совкомбанка" Михаил Кучмент и его жена Милана Королева;

✔️ глава "Российской венчурной компании" Анатолий Браверман;

✔️ зампредседателя госкорпорации "ВЭБ.РФ" Александр Браверман и его жена Инна Браверман;

✔️ главный бухгалтер и зампред "Газпрома" Михаил Россеев;

✔️ зампред банка "ВТБ" Вадим Кулик;

✔️ члены правления "ВТБ" Наталья Диркс, Максим Кондратенко, Эркин Норов, Святослав Островский;

✔️ финансовый директор "ВТБ" Дмитрий Пьянов;

✔️ гендиректор "Уральской горно-металлургической компании" Андрей Козицын;

✔️ глава совета директоров Globaltrans, экс-зампред "Сбербанка России" Сергей Мальцев;

✔️ первый зампредседателя "Сбербанка" Кирилл Царев;

✔️ бывший член правления "Сбербанка" Наталья Алымова;

✔️ экс-зампред "Сбербанка" Александра Бурико.

Также под санкции попали четыре юридических лица:

✔️ управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций;

✔️ Российская венчурная компания (РВК);

✔️ Российский сельскохозяйственный банк;

✔️ Инвестторгбанк.

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