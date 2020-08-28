Лукашенко убежден, что страны Европы «зажрались и забыли, что такое Беларусь».

Александр Лукашенко заявил о зеркальных санкциях в ответ на санкции ЕС и Литвы.

Об этом он сообщил во время визита белорусского завода, цитирует Белта.

Читайте такжеТихановская рассказала, как можно заставить Лукашенко уйти

"Вот мы сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще и в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) баражжили, сейчас они будут летать через Балтику или Черное море торговать с Россией и все такое. А о санкционной продукции (той продукции, на которую Россия ввела эмбарго) – пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции», – заявил Лукашенко.

Он добавил, что страны Европы «зажрались и забыли, что такое Беларусь».

«И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами... Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции», – ответил он.

Белорусский глава уточнил, что уже поручил перераспределить торговые потоки из портов Литвы на другие.

"Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузоперевозки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», – сказал Лукашенко.

Ранее МИД Литвы предлагало ввести национальные санкции в отношении более чем сотни белорусских чиновников, а также в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко.

Санкции против Беларуси: что известно

19 августа лидеры стран-членов Евросоюза согласились применить санкции против Беларуси в ответ на фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия к протестующим.

Также они заявили, что не признают результаты выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская