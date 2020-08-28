Александр Лукашенко заявил о зеркальных санкциях в ответ на санкции ЕС и Литвы.
Об этом он сообщил во время визита белорусского завода, цитирует Белта.
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"Вот мы сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще и в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы) баражжили, сейчас они будут летать через Балтику или Черное море торговать с Россией и все такое. А о санкционной продукции (той продукции, на которую Россия ввела эмбарго) – пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции», – заявил Лукашенко.
Он добавил, что страны Европы «зажрались и забыли, что такое Беларусь».
«И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами... Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции», – ответил он.
Белорусский глава уточнил, что уже поручил перераспределить торговые потоки из портов Литвы на другие.
"Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузоперевозки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», – сказал Лукашенко.
Ранее МИД Литвы предлагало ввести национальные санкции в отношении более чем сотни белорусских чиновников, а также в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко.
Санкции против Беларуси: что известно
- 19 августа лидеры стран-членов Евросоюза согласились применить санкции против Беларуси в ответ на фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия к протестующим.
- Также они заявили, что не признают результаты выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа.
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