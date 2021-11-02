Полиция выясняет, как зараженный вирусом пассажир попал на борт.

В самолете Стамбул-Гамбург скончался 51-летний пассажир, который, как оказалось, был заражен коронавирусом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что мертвого мужчину заметили без признаков жизни уже после приземления.

"Во время полета на него никто не обращал внимания, ведь у него были закрыты глаза, кроме того, все летели в масках", – отмечается в сюжете.

Читайте такжеСпикер Белого дома Джен Псаки слегла с COVID-19 перед поездкой на саммит G20На данный момент в полиции пытаются выяснить, как мужчина с коронавирусом попал на борт самолета.

Ранее сообщалось, что в Украине заболеваемость COVID-19 вдвое превышает средний показатель в Европе. Украина вышла на первую позицию среди крупных стран Европы по коэффициенту выявления случаев COVID-19 за последнюю неделю, который составляет 20,3%. Каждый пятый протестированный получает подтверждение диагноза.

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Автор: Катерина Шварц