По словам Рютте, Пекин не может и дальше подпитывать крупнейший в современной истории конфликт в Европе.

Китай стал решающим фактором в вопросе войны России против Украины. Об этом заявил новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Reuters.

По его словам, Пекин не может и в дальнейшем подпитывать крупнейший в современной истории конфликт в Европе без того, чтобы не навредить своим собственным интересам и репутации.

"Фокус внимания НАТО должен быть сосредоточен на евроатлантической безопасности, чтобы наше население находилось в безопасности. Но угрозы сегодняшнего дня все больше превращаются в глобальные. Поэтому я буду углублять партнерство со странами, которые являются близкими по убеждениям, далекими и близкими, которые разделяют наши ценности", - сказал Рютте.

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Он также отметил роль партнерства НАТО с Евросоюзом, которое позволяет реализовывать потенциал сотрудничества во многих сферах - от совместной поддержки Украины до противодействия гибридным угрозам:

"В конце этого месяца Австралия, Новая Зеландия и Япония впервые примут участие во встрече министров обороны НАТО. Я надеюсь встретить их и обсудить общие подходы к решению общих вызовов, стоящих перед нами".

В то же время, по словам Рютте, стоимость поддержки Киева гораздо ниже, чем цена победы России в ее войне против Украины.

Рютте возглавил НАТО

Новый генсек НАТО Марк Рютте поддержал снятие запрета для Украины на дальнобойные удары по целям в РФ. При этом, по его словам, такие решения должны принимать союзники, которые передают это оружие.

Как сказал Рютте, Украина ведет оборонительную войну, а не захватническую, в то же время, "есть международное право, и в соответствии с международным правом это право не заканчивается на границе".

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