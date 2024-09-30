Американская стратегия в Украине медленно обескровливает страну и ее народ, пишут авторы материала.

Американская стратегия в Украине и проблемы с помощью Киеву могут обернуться проигрышем в войне. Об этом пишут в материале для The Atlantic ветеран войны во Вьетнаме Карл Марлантес и писатель и ветеран Элиот Акерман.

Во время недавней поездки в Украину вместе с законодателями от Республиканской и Демократической партий США они посетили руины уничтоженных россиянами гражданских объектов, побывали на передовой, где встретились с солдатами, которые рассказали о жестокости российской тактики. Но наиболее тревожной вещью была американская стратегия в Украине, которая предоставляет украинскому народу достаточно военной помощи, чтобы не проиграть войну, но недостаточно для того, чтобы выиграть ее. И эта стратегия медленно обескровливает Украину и ее народ, говорят Марлантес и Акерман.

"Мы оба ветераны морской пехоты. Мы имеем общий 60-летний боевой опыт, включая Вьетнам, Ирак и Афганистан. Ужасы войны нам не чужды. Однако мы оба чувствовали глубокое беспокойство, когда завершали нашу поездку", – отмечают авторы.

На передовой они встретились с подразделением беспилотников 92-й десантно-штурмовой бригады. Военные имели там припаркованные тактические машины и несколько беспилотников под маскировочными сетками, чтобы избежать наблюдения с воздуха. Командир подразделения с позывным "Ахиллес" провел посетителям демонстрацию "боевых стрельб" одного из беспилотников, и она напоминала "попытку продажи". И если идеологических аргументов в поддержку Украины было недостаточно, "Ахиллес" был готов привести аргументы на основе цифр и потенциальной отдачи от американских инвестиций.

"Если Соединенные Штаты хотят сдержать Владимира Путина и остановить продвижение Китая и Ирана, предположил он, то Украина предлагает выгодную сделку. Его презентация завершилась слайдом, на котором было показано, как за примерно 100 миллионов долларов такое подразделение беспилотников, как его, может обеспечивать себя в полевых условиях в течение целого года, совершая примерно 5 000 смертельных ударов. Норма прибыли: один погибший россиянин на каждые потраченные 20 000 долларов", – говорится в материале.

Президент Украины Владимир Зеленский потратил много времени, умоляя своих союзников об оружии и разрешении использовать его на полную мощность. Но сейчас его администрация умоляет только о предоставлении оружия, которое уже было обещано. Сейчас эти задержки являются следствием протоколов Министерства обороны США, которые влияют на темпы сокращения американских запасов. Каждое из ведомств обязано держать определенное количество оружия и боеприпасов в резерве на случай войны, и им не разрешается опускаться ниже этих уровней.

Авторы отмечают, что американцы держат оружие в резерве именно на случай кризиса, подобного тому, что разворачивается в Украине. По их словам, США "должны сделать это оружие доступным для тех, кто будет использовать его для нашей общей обороны". Они отмечают, что война в Украине рискует быть проигранной. И не потому, что россияне побеждают, а потому что союзники Украины не позволяют ей победить.

"Если мы будем поощрять украинцев к борьбе, но не дадим им инструментов, необходимых для победы, история непременно придет к выводу, что россияне были не единственными, кто совершал преступления против Украины", – резюмируют Марлантес и Акерман.

Война в Украине: это стоит знать

Российские оккупационные войска оккупировали Невское Донецкой области. Кроме того, по данным DeepState, враг продвинулся возле Новогродовки, Кругляковки, Водяного, в Угледаре и Торецке.

Между тем в СМИ подсчитали, что сентябрь 2024 года стал первым с начала полномасштабной войны РФ против Украины месяцем, когда враг выпускал ударные дроны типа "шахед" каждый день. Всего с начала месяца по Украине выпустили 1339 ударных беспилотников.

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