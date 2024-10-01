Новый генсек НАТО поддержал снятие запрета для Украины на дальнобойные удары по целям в РФ

По его словам, это право на самооборону, которое не запрещено международным правом.

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал предоставление разрешения Украине бить по целям в РФ дальнобойным оружием Запада. Впрочем, он отметил, что такие решения должны принимать союзники, которые передают это оружие.

Об этом генсек заявил на первой пресс-конференции после официального вступления в должность. В частности, Рютте призвал не забывать, что Украина ведет оборонительную войну, а не захватническую:

"Это означает, что Украина имеет право на самооборону. Как мы знаем, есть международное право, и в соответствии с международным правом это право не заканчивается на границе. А значит, поддержка права Украины на самооборону означает, что они также могут поражать легитимные цели на территории агрессора".

Вместе с тем, новый глава Альянса подчеркнул, что решение о конкретной поддержке Украины зависит от каждого отдельного союзника и его отношений с Украиной.

Рютте также заверил, что никакое отдельное оружие не способно принести победу в войне. Но, дискуссии о снятии запрета на удары по территории РФ он считает "важными дебатами".

Кроме того, Рютте заявил, что Украине необходима постоянная помощь, но эти расходы на поддержку Украины гораздо меньше, чем те, с которыми столкнется НАТО, если диктатор Владимир Путин победит.

Новый генсек уверен, что без сильной независимой Украины невозможна прочная безопасность в Европе.

Рютте на топ-должности в НАТО - что известно

Как сообщал УНИАН, новому генсеку НАТО Марку Рютте понадобятся все навыки создания коалиций, которые он отточил, будучи премьер-министром Нидерландов, чтобы удержать альянс целым на фоне войны в Украине, опасений относительно действий Кремля и политической неопределенности в США.

Во вторник, 1 октября, бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте займет должность председателя НАТО официально. Ему поручили поддерживать возглавить военный альянс в критический момент войны в Украине и на фоне приближения ключевых президентских выборов в США, пишет Reuters.

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