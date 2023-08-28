Сообщение с украинским Крымом на карте российское посольство уже удалило.

Посольство России в Южно-Африканской Республике опубликовало сообщение с потенциальными новыми членами БРИКС. На фото, которым проиллюстрировали сообщение, оккупированный Крым был обозначен как территория Украины.

Соответствующий пост появился на странице Russia in South Africa в соцсети X (Twitter). Отметим, что впоследствии пост по расширению БРИКС с украинским Крымом на карте российское посольство в ЮАР решило удалить.

Примечательно, что подпись к иллюстрации тоже была красноречивой: "Реальность нового многополярного мира".

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Расширение БРИКС

БРИКС (группа развивающихся стран) часто называют коллективным противовесом Западу. Сейчас в блок входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка.

Несколько дней назад стало известно, что к блоку пригласили присоединиться сразу шесть ведущих экспортеров нефти. Прогнозируется, что уже в январе 2024 года к БРИКС могут присоединиться Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

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