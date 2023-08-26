Эксперт считает, что массовые атаки беспилотников по широкому спектру целей должны поставить Россию перед трудным выбором относительно того, где сосредоточить свои военные усилия.

За последние несколько дней существенно увеличилось количество атак украинских беспилотников на территорию России и объекты в оккупированной Россией Украине. Как указывает эксперт Sky News Шон Белл, несмотря на то, что эти атаки вряд ли имеют решающий военный эффект, увеличение их количества может играть определенную роль в продолжении украинского контрнаступления..

В частности, Шон Белл напоминает, что Силы обороны начали контрнаступление в начале июня и с тех пор неуклонно истощали российскую оборону – наносили удары по тыловым линиям поддержки и складам боеприпасов и, похоже, находятся на пороге крупного прорыва к востоку от Запорожья.

"Обычная военная мудрость предполагает, что Россия ответит, направив свои резервы, чтобы "закрыть прореху" и усилить слабые участки на российском фронте", - отмечает аналитик.

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В то же время, по его словам, Россия и так имеет много слабых мест.

В частности, в ответ на атаки беспилотников на Москву Владимиру Путину придется укрепить внутреннюю безопасность. Также российские войска все еще пытаются удержать остальную часть Донбасса, и нуждаются в подкреплении.

Также есть несколько сообщений о том, что украинские войска форсировали реку Днепр и представляют угрозу для западного фланга России. А недавние атаки беспилотников и высадка украинского десанта в Крыму подчеркивают угрозу этой территории, и Путин предположительно, не захочет рисковать потерей стратегически важного порта Севастополь, отмечает эксперт.

"Кажется, массовые атаки беспилотников Украины по широкому спектру целей были намеренно направлены на то, чтобы заставить Россию сделать трудный выбор и пойти на компромисс относительно того, где сосредоточить свои военные усилия", - отмечает аналитик.

Так, по его словам, это означает, что Украина находится на пороге значительного прорыва в ближайшие дни, на фоне сообщений о проблемах в российской армии, низком моральном состоянии и нехватке боеприпасов.

Украина атакует Россию дронами

Ранее издание New York Times отмечало, что усиление атак дронов на Москву призваны продемонстрировать украинскому обществу, что Украине есть чем ответить на российский ракетный террор.

Украина в последнее время все чаще атакует Россию дронами. В частности, несколько атак на российскую столцу произошло на этой неделе. Кроме того, Украина атакует базы россиян в Крыму.

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