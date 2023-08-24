Крупнейшие страны с формирующимся рынком пригласили ведущих экспортеров нефти присоединиться к их блоку.

БРИКС просит ряд стран присоединиться к блоку для увеличения веса и расширения его глобального влияния.

Как сообщает Bloomberg, крупнейшие страны с формирующимся рынком пригласили ведущих экспортеров нефти Саудовскую Аравию, Иран, Египет, Аргентину, Эфиопию и Объединенные Арабские Эмираты присоединиться к их блоку в стремлении расширить свое глобальное влияние.

Как говорится в материале, президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о том, что лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки договорились расширить свою группу БРИКС на саммите, который пройдет на этой неделе в Йоханнесбурге. Это будет первое расширение с 2010 года.

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БРИКС — межгосударственное объединение, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки. С 1 января 2024 года планируется присоединение Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии, тогда число членов увеличится до одиннадцати. Организация (содружество государств) была основана в июне 2006 года (как БРИК, BRIC), в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

23 августа 2023 года ЮАР принимала первый после пандемии COVID-19 очный саммит БРИКС. На встречу прибыли лидеры Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики. Си Цзиньпин приехал в ЮАР, но стал единственным лидером БРИКС, который не посетил форум.

СМИ писали о том, что Путин тщетно пытался заручиться поддержкой на саммите БРИКС.

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