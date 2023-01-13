Им говорят отказаться от упоминания ЧВК "Вагнер" в положительном контексте.

Российское военное командование создало методичку, которая определяет правила освещения войны в Украине.

Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram. Документ определяет, как именно пропагандисты Кремля должны говорить о военных действиях. В документе есть 11 пунктов, основное содержание которых можно передать следующими тезисами:

ориентирование на информацию исключительно из согласованных Минобороны РФ источников;

акцентирование в информационных материалах и комментариях "независимых" экспертов на ведущей и позитивной роли лично Сергея Шойгу и Валерия Герасимова;

оправдание ударов по критической энергетической инфраструктуре Украины, ссылаясь на "вынужденность" таких действий;

подчеркивание темы предоставления Украине западного вооружения. В этом смысле отдельно рекомендуется сосредотачивать внимание на том, что "Россия проводит военную операцию не против Украины, а против всего НАТО";

отказ от упоминания ЧВК "Вагнер" в позитивном контексте. Делать акцент на чрезмерных человеческих потерях и бессодержательных атаках ЧВК;

отслеживание и цитирование публикаций в иностранных СМИ об успехах Вооруженных сил Российской Федерации и неудачах Вооруженных сил Украины. Особое внимание предлагается сосредоточить на заявлениях западных и украинских политиков, которые можно интерпретировать в подобном ключе.

В разведке отмечают, что методичка свидетельствует о кардинальном изменении акцентов, а также об обострении политической борьбы внутри России.

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Российская пропаганда

Как сообщал УНИАН, российские захватчики после уничтожения Мариуполя завезли туда передвижной телевизор, чтобы транслировать свою пропаганду.

По данным The New York Times, во время оккупации Херсон должен был стать центром российской кампании по ассимиляции украинцев и искоренении украинской идентичности, однако они потерпели поражение.

Летом российский пропагандист предложил устроить ГУЛАГ для мелитопольских учителей, которые отказались сотрудничать с оккупационной администрацией.

Недавно на российском теленкале показали "итальянцев", которые якобы сбежали из "царства лжи" в Луганск.

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