Местные жители сказали изданию, что это просто не сработало, ведь в российскую пропаганду про один народ никто не верил.

Освобожденный от российских оккупантов Херсон был центром амбициозной российской кампании по ассимиляции украинцев и искоренению украинской идентичности, но эти усилия были тщетными.

Как говорится в репортаже The New York Times (NYT), в Херсоне запретили национальные песни, а разговор на украинском языке мог привести к аресту.

Кроме этого,"школы перешли на российские учебные программы, а ученикам должны были говорить, что они русские, а не украинцы".

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Издание пообщалось с херсонцами и сообщило, что, например, дочь Ирины Дягилевой училась в школе, где по программе предполагалось заучивание российского гимна. Но учителя его игнорировали, вместо этого тихо приветствуя учеников утром так: "Слава Украине!".

А от Ольги Малярчук, сотрудницы таксопарка, оккупанты требовали рассчитываться в рублях, но она продолжала платить в гривне.

"Это просто не сработало", - сказала Малярчук о российской пропаганде, которую транслировали по телевизору, и которую расклеивали на билбордах в течение девяти месяцев российской оккупации Херсона.

Сергей Блошко, строитель, жил у друзей в течение девяти месяцев оккупации, опасаясь ареста за то, что присоединился к антиоккупационным протестам в марте, вскоре после вхождения в город российской армии. Солдаты пришли к нему домой. По его словам, не найдя его, они забрали телевизор и холодильник. Но россияне нашли некоторых его друзей, которые были задержаны и пропали, сказал он.

"Они репрессировали проукраинское население", - сказал Блошко. Что касается усилий по культурной ассимиляции, он сказал: "То, что произошло здесь, было этнической чисткой".

Издание сообщает, что в Херсоне в течение выходных не было замечено ни одного жителя, который бы благосклонно относился к российским ассимиляционным усилиям. И в подтверждение этому приводит пример, что на одном из придорожных билбордов крупным шрифтом было написано" "Мы вместе с Россией!", но подросток, который назвал журналистам издания только свое имя Александр, вылез на опорный столб и разорвал надпись на куски. На вопрос, как он себя чувствует, подросток ответил: "Свободным".

Через три дня после бегства российской армии несколько сотен херсонцев все еще праздновали на центральной площади.

Освобождение Херсонщины

9 ноября РФ объявила о выводе своих войск из Херсона.

11 ноября ВСУ зашли в город, а президент Владимир Зеленский официально объявил об освобождении города. Он назвал этот день историческим.

Эксперты оценили вывод российских войск, как очередной стратегический провал Кремля.

При этом украинцев призвали пока не возвращаться в Херсонскую область из-за высокой вероятности обстрелов. В частности, оккупанты заняли левый берег Днепра, откуда обстреливают гражданскую инфраструктуру Украины.

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