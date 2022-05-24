Петр Андрющенко отметил, что россияне цинично рассказывают об улучшениях жителям города, которые пережили бомбардировки.

Российские оккупанты привезли в разбомбленный Мариуполь передвижной телевизор. Его используют для пропагандистских видео с обещаниями об "улучшении" жизни.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Чтобы мариупольцы точно поверили в то, что "жизнь улучшилась" оккупанты врубают пропаганду. Газеты были (пошли на растопку). Чтобы включить телевизор - нужно электричество. Но мраZота нашла выход. Передвижной телевизор от МЧС России", - говорится в сообщении.

По его словам, первый передвижной телевизор начал работать на Восточном в Мариуполе.

"Теперь на фоне руин и массовых захоронений мариупольцам рассказывают об улучшениях и "преступлениях украинской армии" прямо здесь", - подытожил Андрющенко.

Как ранее сообщал УНИАН, Мариуполь оказался под усиленным огнем российских оккупантов с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По официальным данным, в городе российские военные убили десятки тысяч жителей. Установить точное количество жертв войны России против Украины невозможно, потому что оккупанты самостоятельно разбирают завалы разбомбленных ими зданий, уничтожая преступления совершенных зверств.

Граждан, которые хотят покинуть разрушенный город, россияне отправляют в "фильтрационные" лагеря, после чего украинцев насильно вывозят в самые отдаленные уголки РФ, включая Сибирь, Кавказ, Полярный круг и Дальний Восток. Только за одни сутки захватчики вывезли в так называемый "фильтрационный лагерь" в селе Безыменное еще 257 человек для дальнейшей депортации в Россию.

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