И западные аналитики, и сторонники войны в России скептически относятся к тому, что перестановка в руководстве армией РФ приведет к изменениям в провальной российской агрессии.

Если российский диктатор Владимир Путин надеется, что быстрая перестановка генералов сможет изменить ситуацию на поле боя в Украине в пользу РФ, а также обуздать ожесточенные междоусобицы между его командирами, он будет разочарован.

И западные аналитики в сфере безопасности, и провоенные российские ветераны скептически относятся к тому, что эта игра в "музыкальные стулья" спровоцирует изменения в ходе войны, или поможет восстановить импульс российской военной кампании. Об этом пишет Politico.

Они считают эти кадровые перестановки преимущественно политическими, и свидетельствующими о внутренней борьбе в Кремле. В частности, министерство обороны РФ пытается восстановить контроль над управлением войной и обуздать растущее влияние основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Видео дня

Пригожин стремится попасть в центр внимания, утверждая, что совершил прорыв массированной волной атак на востоке Украины, используя батальоны, которые состоят преимущественно из заключенных, чтобы достичь редкой для России победы. Тактика Пригожина, в частности при попытках захватить Соледар, является безумной из-за огромных потерь, на которые он готов пойти ради незначительных стратегических достижений.

Провоенный ультранационалистический лагерь Пригожина и лидера Чечни Рамзана Кадырова уже давно настаивает на смене высших эшелонов российского военного командования. Однако похоже, что Путин не идет на их требования, зато укрепляет влияние руководства минобороны, которое часто становятся объектом острейшей критики со стороны радикалов.

Пригожин и Кадыров не критиковали Сергея Суровикина, приписывая ему то, что он якобы привнес большую тактическую слаженность и сосредоточенность в наземной кампании России. Однако они требовали уволить Герасимова, которого они обвиняют в провале захвата Киева в первые дни войны, министра обороны Сергея Шойгу и генерала Александра Лапина.

В конце концов, Путин решил разобраться с внутренним расколом во власти, повысив Герасимова и Лапина и понизив Суровикина.

Перестановки в российском военном командовании

Как сообщал УНИАН, 11 января Сергея Суровикина в должности командующего объединенной группировкой войск в Украине заменили на начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Аналитики Института изучения войны (ISW) предположили, что это может быть политическим решением, чтобы ослабить в России власть силовиков. А советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что смена командира российских оккупантов в Украине свидетельствует о том, что в РФ произошел реванш классического генералитета.

Кроме этого, генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником главного штаба сухопутных войск вооруженных сил РФ. До конца октября Лапин был командующим группировки российских войск "Центр". Он попал под критику из-за того, что сдал город Лиман в Донецкой области. Тогда рашисты были в окружении, операция была названа "Лиманский котел". Хоть Лапина и хвалили за "героический захват" Лисичанска, однако из-за Лимана он потерял репутацию. За провал в Лимане Лапина жестко раскритиковал Рамзан Кадыров. Глава Чечни призвал Лапина "смывать кровь".

В свою очередь, министерство обороны России заявило, что перестановка означает "повышение уровня руководства специальной военной операцией" и заявило, что изменение необходимо для повышения эффективности армии.

Вас также могут заинтересовать новости: