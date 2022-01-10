Дипломаты обеих стран разговаривали более семи часов.

Американские и российские чиновники в Женеве (Швейцария) завершили интенсивный раунд переговоров в рамках Диалога по стратегической стабильности.

Об этом сообщает американское издание The New York Times.

Переговоры были направлены на поиск дипломатического пути с целью уменьшения напряжения, поскольку Россия угрожает военными действиями в Украине.

Согласно российской дипломатической миссии в Женеве, сегодняшняя встреча длилась более семи часов.

Читайте такжеПосол Украины пригрозил ухудшением отношений с Германией в случае непоставок вооруженияКак сообщили в Государственном департаменте США, официальные делегации Соединенных Штатов и РФ начали переговоры сегодня утром после 9:00 по местному времени (после 10:00 по киевскому времени). Российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, а американскую - заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

Заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ заявил, что в НАТО считают неприемлемыми ряд предложений РФ по гарантиям безопасности.

В свою очередь Рябков отметил, что переговоры с США были сложными, долгими и конкретными. По его словам, Вашингтон серьезно подошел к предложениям Москвы по гарантиям безопасности.

Встреча в Женеве стала первой из запланированных нескольких встреч на этой неделе в Европе, касающихся требований России к странам Запада по предоставлению "гарантий безопасности", озвученных Кремлем в конце 2021 года как "дипломатический демарш".

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31 октября 2021 года в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

22 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у границ Украины на расстоянии 200 километров находятся 122 тысячи российских военных, а на расстоянии 400 километров - 143,5 тысячи.

17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проекте соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Нато, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военных баз на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

12 января состоится заседание Совета НАТО-Россия в Брюсселе и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

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