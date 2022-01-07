Генсек Альянса, в частности, заявил, что НАТО не откажется от политики открытых дверей.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает, что Альянс не пойдет на компромиссы с Российской Федерацией относительно будущего членства других стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции в Брюсселе после внеочередной виртуальной встречи Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел стран-членов Альянса.

"От всех стран-членов был твердый и единственный сигнал, что мы должны добросовестно участвовать в диалоге и действительно прилагать все усилия для обеспечения дальнейшей реализации политического курса", - подчеркнул Столтенберг.

"Но в то же время все страны-члены озвучили очень четкий сигнал, что мы не пойдем на компромисс по ключевым принципам, в том числе по поводу права каждого государства самостоятельно выбирать собственный путь и механизмы безопасности, частью которых они хотят стать", - заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что эти принципы закреплены в документах, под которыми Россия тоже подписалась, начиная от Хельсинкского заключительного акта 1975 года.

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Столтенберг также заявил, что эти принципы определены в учредительном договоре о создании НАТО.

"Нет никакой возможности, что НАТО может пойти на компромисс касательно права каждой страны выбирать свой путь. И это очень четко было сегодня заявлено союзниками", - сказал Столтенберг.

При этом он заявил, что страны-члены НАТО поддерживают контроль над вооружениями в мире.

"Мы готовы взаимодействовать с Россией по контролю над вооружениями, как над обычными, так и ядерными. Но это должно происходить на взаимной основе. Контроль должен быть сбалансирован и таким, который можно верифицировать", - заявил Столтенберг.

Также он сказал, что не может быть ситуации, когда НАТО будет защищать одних членов Альянса, а других не будет защищать. По его словам, Альянс будет защищать все страны-члены.

Кроме того, Столтенберг выразил несогласие, если будут учитываться только односторонние требования России к НАТО, а сама Россия не будет принимать во внимание требования НАТО.

"Соединенные Штаты дали ясно понять, что не будет решений о европейской безопасности, не будет обсуждений вопросов европейской безопасности без европейцев за столом переговоров", - подчеркнул Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.