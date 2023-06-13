При этом США все еще занимают первое место по ядерным затратам.

Россия в 2022 году потратила $9,6 млрд на модернизацию ядерного арсенала. Это на 5,74% больше, чем в 2021 году.

Как сообщается в докладе Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN), РФ остается в тройке государств-лидеров по расходам на развитие своих ядерных сил в 2022 году.

Первое место заняли США, потратившие в прошлом году $43,7 млрд, что немного меньше, чем в 2021 году. Китай, который на втором месте, на 6% увеличил расходы на ядерное оружие - до $11,7 млрд.

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Отмечается, что наибольший рост расходов на развитие ядерного потенциала зафиксирован в Индии. Сумма выросла на 21,8% - до $2,7 млн.

Ядерное оружие в мире - последние новости

Эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира сообщали, что США и Россия нарастили число развернутых ядерных боеголовок. Вместе они владеют почти 90% доступного в мире ядерного оружия,

28 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о прекращении участия России в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

С 1 июня США решили прекратить передавать РФ информацию о ядерном оружии, такую как расположение ракет и пусковых установок, а также некоторые ежедневные сообщения о движении ядерных сил. Согласно последним обновлениям данных, сейчас США имеет 1419 боеголовок, развернутых на 662 ракетах наземного и подводного базирования, а также тяжелых бомбардировщиках.

Недавно США заявили о намерении предложить России восстановить договор СНВ. Москва, традиционно, ответила истерикой, заявив, что Штатам следует прекратить выдвигать ультиматумы в связи с недействительностью соглашения о контроле над ядерными вооружениями.

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