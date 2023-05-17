Россия соответствующую информацию в рамках Договора о сокращении наступательных вооружений не предоставила.

Администрация президента США Джо Байдена обновила статус развернутых ядерных сил страны, после того как РФ приостановила договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

Как сообщает Bloomberg, на данный момент Вашингтон имеет 1419 боеголовок, развернутых на 662 ракетах наземного и подводного базирования, а также тяжелых бомбардировщиках. Эти цифры находятся в пределах лимита в 1550 боеголовок на 700 единицах техники, который был установлен Договором о сокращении наступательных вооружений.

"США продолжают придерживаться прозрачности между государствами, которые владеют ядерным оружием, это чрезвычайно ценно для уменьшения вероятности неправильного восприятия, просчетов и дорогостоящей конкуренции по вооружениям. Такие меры особенно важны в периоды высокой напряженности", - отметили в Госдепе США.

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В то же время Российская Федерация соответствующей информации не предоставила.

Решение РФ об остановке участия в договоре о СНВ

21 февраля 2023 года во время послания к Федеральному Собранию РФ президент России Владимир Путин объявил о временной остановке участия в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

В НАТО призвали Москву посмотреть этот шаг, а госсекретарь США Энтони Блинкен назвал это решение Путина "крайне неудачным и безответственным".

В то же время Министерство иностранных дел Украины призвало мировое сообщество принять меры для предубеждения и противодействия ядерному шантажу Российской Федерации. Как известно, чиновники страны-агрессора неоднократно угрожали Украине ядерным ударом.

Справка УНИАН. В 2010 году Россия и США подписали договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Договор был рассчитан на 10 лет с возможностью продления по взаимной договоренности сторон на 5 лет.

В 2021 году Москва и Вашингтон договорились о продлении договора о СНВ до 5 февраля 2026 года.

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