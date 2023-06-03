Основным условием возвращения к действующему договору в России назвали отказ США от "принципиально враждебной позиции" в отношениях.

Россия заявила США, что им следует прекратить выдвигать ультиматумы в связи с недействительностью соглашений о контроле над ядерными вооружениями.

Как сообщает Reuters, об этом заявил представитель России по контролю над вооружениями Сергей Рябков, комментируя решение США о прекращении предоставления России информации в соответствии с договором СНВ, включая обновленную информацию о местонахождении ракет и пусковых установок.

"Разговор с Российской Федерацией на языке ультиматумов просто не работает", - сказал Рябков. В то же время он обвинил "враждебную политику США" в разрушении прежних взаимоотношений в ядерной сфере.

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Он подтвердил, что решение России приостановить действие Договора о СНВ "непоколебимо".

"Нашим собственным условием возвращения к полностью действующему договору является отказ США от своей принципиально враждебной позиции по отношению к России", - заявил он.

В то же время представитель России заявил о том, что США готовы соблюдать Соглашение об уведомлении о запуске баллистических ракет 1998 года, что "позволит нам избежать дальнейшего опасного обострения".

Ядерный договор России и США

США и Россия подписали договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (Договор СНВ) в 2010 году. Его действие должно было закончиться в феврале 2026 года, однако в начале этого года Россия объявила о прекращении участия в договоре. При этом условием возвращения в РФ называли прекращение предоставления Украине военной помощи со стороны стран НАТО.

С 1 июня США объявили о прекращении передачи Российской Федерации информации о ядерном оружии, такой как местонахождение ракет и пусковых установок, и некоторых повседневных сообщений о движении ядерных сил. Это было сделано в ответ на невыполнение Россией своих обязательств в рамках договора.

Однако в пятницу США заявили о намерении предложить России возобновить договор СНО. При этом, как отмечали источники, решение о прекращении передачи информации может быть отменено, если Россия согласится на предложение.

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