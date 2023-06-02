Москва больше не сможет проводить инспекции на американской территории.

США объявили о прекращении передачи Российской Федерации информации о стратегических вооружениях. Решение вступило в силу 1 июня.

В Госдепе США сообщили, что Москва и Вашингтон обменивались информацией в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, но РФ перестала выполнять свои обязательства.

В связи с этим США с 1 июня не передают России данные о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений. Кроме того, Вашингтон не даст разрешение Москве проводить инспекции на американской территории в рамках ДСНВ.

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Россия приостановила участие в ДСНВ – что известно

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ во время послания Федеральному собранию в феврале 2023 года. Договор предусматривал взаимный контроль за ядерным оружием.

При этом в Вашингтоне напомнили, что Договор не предусматривает возможности "приостановить" участие в нем м, из него можно только выйти. В связи с этим Москву обвинили в нарушение договоренностей. В то же время в США заверили, что не планируют наращивать ядерный арсенал.

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