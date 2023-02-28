В тексте документа отмечается, что решение о возобновлении выполнения Россией условий ДСНВ может принять президент.

Кремлевский диктатор Владимир Путин подписал закон, которым приостановливается участие России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Закон был принят госдумой РФ 22 февраля этого года. Подписанный российский преступником закон вступает в силу с дня его публикования.

В тексте документа отмечается, что решение о возобновлении выполнения Россией условий ДСНВ может принять президент.

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Решение РФ об остановке участия в договоре о СНВ

Как сообщал УНИАН, Путин объявил о том, что РФ приостановит участие в договоре о нераспространении стратегического наступательного вооружения во время послания к Федеральному Собранию РФ 21 февраля.

На следующий день, 22 февраля, Госдума России поддержала соответствующий закон. Решение депутаты приняли единогласно.

Позже, комментируя свое решение, Путин заявил, что оно связано с действиями стран Запада. Он добавил, что речь идет не о выходе России из Договора, а именно о приостановке участия. Кроме того, кремлевский диктатор призвал свои минобороны и "Росатом" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия.

В ответ на эти действия Москвы госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон будет "внимательно следить за тем, что на самом деле делает Россия" и будет действовать из соображений безопасности. Он назвал это решение РФ "крайне неудачным и безответственным".

Напомним, договор между США и Россией был подписан президентами США Бараком Обамой и России Дмитрием Медведевым в 2010 году и рассчитан на 10 лет. Он предусматривает меры по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, New START Treaty). В 2021 году США и Россия продлили действие договора СНВ-3 еще на 5 лет - до 2026 года.

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