Также США готовы начать диалог по уменьшению ядерного риска с Китаем.

Соединенные Штаты Америки предложат России восстановить ограничения по ядерному оружию, установленные в Договоре о сокращении наступательных вооружений, до истечения срока его действия в 2026 году, с целью укрепления глобальной безопасности.

Как сообщает Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников администрации США, советник США по национальной безопасности Джейк Салливан выступит с речью перед Ассоциацией контроля над вооружениями.

Источники сообщили, что Салливан должен заявить о том, что администрация президента США Джо Байдена открыта для возобновления безоговорочных переговоров с Москвой по управлению ядерной опасностью, включая замену Договора о сокращении наступательных вооружений новым пактом.

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Он также объявит, что США готовы начать диалог по уменьшению ядерного риска с Китаем, который расширяет свой ядерный арсенал.

"Когда политические отношения находятся на низком уровне, когда напряженность высока, мы считаем, что контроль над вооружениями и уменьшение ядерной опасности являются важнейшими, и мы можем утверждать, что мы сегодня находимся в таком моменте", – сказал один из чиновников.

"Ядерный" договор между Россией и США - что известно

В 2010 году США и Россия подписали договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ), срок действия которого истекает в феврале 2026 года. Договор ограничивает количество стратегических ядерных боеголовок, которые могут развернуть стороны, до 1550. Он также ограничивает количество наземных и подводных ракет и бомбардировщиков, которые могут доставлять боеголовки, до 700.

В то же время 28 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о прекращении участия России в этом ядерном договоре.

В России условием для возврата к договору называли прекращение предоставления Украине военной помощи со стороны стран НАТО.

В мае США обновили информацию о количестве своего ядерного оружия. На данный момент Вашингтон имеет 1419 боеголовок, развернутых на 662 ракетах наземного и подводного базирования, а также тяжелых бомбардировщиках. Эти цифры находятся в пределах лимита, установленного договором. В то же время Россия соответствующую информацию в рамках Договора СНВ не предоставила.

С 1 июня США объявили о прекращение передачи Российской Федерации информации о ядерном оружии.

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