В частности, глава пророссийской Гагаузии встретилась на днях с заместителем главы администрации Путина Сергеем Кириенко.

Российские власти надеются использовать Приднестровье и Гагаузию, чтобы проводить гибридные операции для дестабилизации ситуации в Молдове. Это связано с переговорами о вступлении в ЕС и президентскими выборами.

Как сообщает ISW, глава пророссийского молдавского автономного региона Гагаузия Евгения Гуцул встретилась с заместителем главы администрации Путина Сергеем Кириенко в России 7 марта. В это время молдавские власти объявили, что уголовное дело против Гуцул скоро передадут в суд.

Гуцул попросила Кириенко помочь гагаузам открыть счета в российских банках "для социальных проектов", чтобы снять российское эмбарго на импорт из Гагаузии и помочь в переговорах с "Газпром" о поставках газа по льготной цене.

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По мнению аналитиков ISW, усиленное внимание Кремля к отношениям с Гагаузией на фоне заинтересованности самопровозглашенной республикой Приднестровья, указывает на то, что Кремль надеется использовать оба эти региона для оправдания гибридных операций. Они нужны России для дестабилизации и дальнейшей поляризации Молдовы накануне переговоров о вступлении в ЕС и нынешних президентских выборов в Молдове.

Действия России для дестабилизации политической ситуации в Молдове

28 февраля съезд депутатов непризнанной республики Приднестровье обратился к России за "защитой" от Молдовы

Как писал УНИАН, страны ЕС обсуждают то, как защитить Молдову от России.

Недавно в МИД Молдовы ответили на слова главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова относительно так называемого Приднестровья. В ведомстве отметили, что РФ "не может предложить миру ничего, кроме крови и боли".

В то же время Лавров обвинил Кишинев в "блокировании всего русского, дискриминации русского языка", а также в "серьезном экономическом давлении на Приднестровье".

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