На фоне проблем с помощью Украине Европе теперь приходится реагировать на расползание агрессии России.

Европейские государства обсуждают, как усилить военную поддержку Молдовы на фоне "все более агрессивных дестабилизационных" усилий со стороны России. Об этом заявил заместитель спикера Министерства иностранных дел Франции Кристоф Лемуан, сообщает Reuters.

По его словам, в ближайшие дни этот вопрос поднимут европейские министры иностранных дел и обороны на встрече в Париже, посвященной усилению поддержки Украины. Вероятной датой встречи называют 7 марта.

Министры в частности планируют обсудить конкретные идеи по киберзащите, производству оружия, защите стран, которым угрожает Россия, в частности Молдовы, защите границы Украины с Беларусью и операций по разминированию.

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"Молдова сталкивается со все более агрессивными попытками дестабилизации. И здесь очень внимательно следят за ситуацией в Приднестровье", - сказал Лемуан журналистам.

Приднестровье попросило защиты у России

Как писал УНИАН, накануне сепаратистский регион Приднестровья провел "съезд депутатов", во время которого принял обращение к России с просьбой о защите от Молдовы. Самопровозглашенная "республика" обвиняет Кишинев в геноциде и экономической блокаде.

В правительстве Молдовы сначала заявили, что и сам съезд, и его резолюция является лишь "пропагандистской уловкой, которая не заслуживает напряженных заголовков новостей". Позже официальный Кишинев добавил, что Молдова остается мишенью для Российской Федерации и поэтому ожидает новых попыток Москвы дестабилизировать ситуацию.

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