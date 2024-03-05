В Молдове отмечают, что Россия планирует создать масштабные информационные атаки, чтобы усилить психологический эффект кризиса на жителей страны.

Россия будет пытаться вмешаться в президентские и парламентские выборы и спровоцировать социальные конфликты в Гагаузии и Приднестровье, чтобы помешать Молдове вступить в Европейский Союз. Об этом заявил глава Службы информации и безопасности Молдовы (СИБ) Александр Мустяце во время пресс-конференции, которая состоялась 5 марта, его слова цитирует Newsmaker.

"В распоряжении СИБ оказались данные, которые указывают на беспрецедентный уровень интенсивности действий РФ. Цель этих действий - скомпрометировать вступление Молдовы в ЕС, подорвать демократические процессы и удержать Молдову в сфере своего влияния", - подчеркнул он.

Мустяце отметил, что первый этап начался в 2023 году во время попыток скомпрометировать местные выборы. Сейчас россияне пытаются организовать два следующих этапа, чтобы вмешаться в электоральные процессы в этом году.

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"Есть информация о попытке скомпрометировать референдум о евроинтеграции, президентские выборы, а также очернить учреждения и кандидатов, которые будут продвигать идею евроинтеграции", - добавил глава СИБ.

Он заверил, что еще один этап планируется провести в 2025 году. Его целью является взятие под контроль парламент Молдовы.

"Эта стратегия включает три основных элемента. Поддержка политиков, которые находятся под прямым или косвенным контролем Российской Федерации... Планируются кризисы в экономической, социальной сферах, социальные конфликты с целью разжигания межнациональной розни, кризисы безопасности и общественного порядка, в частности в Гагаузии или на левом берегу Днестра. Эти кризисы будут запускать последовательно или параллельно, часто с помощью согласованных действий и пропаганды", - заверил Мустяце.

По данным правоохранителя, третьим элементом станут "масштабные информационные атаки для усиления психологического эффекта кризисов".

"Главный актер, на которого ставит РФ, - группировка Илана Шора. Согласно данным, главная задача Илана Шора на 2024 год - скомпрометировать результаты референдума. Другая группа политических деятелей получила задание продвигать доктрину государственников, которая на самом деле обслуживает риторику России", - объяснил глава молдавской СИБ.

Кроме того, он подчеркнул, что этой весной пророссийские силы в Молдове могут возобновить свои протесты.

Действия России для дестабилизации политической ситуации в Молдове

Как писал УНИАН, страны ЕС обсуждают то, как защитить Молдову от России из-за усиления ее дестабилизирующих действий против страны. Подробнее об этом планируют поговорить 7 марта европейские министры иностранных дел и обороны во время встречи в Париже.

В то же время в МИД Молдовы ответили на слова главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова относительно так называемого Приднестровья. В ведомстве отметили, что Россия "не может предложить миру ничего, кроме крови и боли".

Известно, что Лавров обвинил Кишинев в "блокировании всего русского, дискриминации русского языка", а также в "серьезном экономическом давлении на Приднестровье". Таким образом он выразил очередные нарративы Кремля в отношении Молдовы.

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