Россия хочет прибегнуть к зимней стратегии боевых действий - благодаря холодному периоду создать риски для Европы.

Россия хочет перейти к зимней стратегии, которая предполагает газовый шантаж стран Европы. Кремль надеется, что ЕС будет давить на Украину в плане переговоров с РФ.

Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо".

"Российские оккупанты не собираются отступать. Россия хочет прибегнуть к зимней стратегии боевых действий - благодаря холодному периоду создать риски для Европы. Россия стремится через газовые и экономические проблемы добиться того, чтобы европейские страны заботились о себе, а не об устойчивости Европы, и давили на Украину в плане переговоров с РФ", - пояснил Згурец.

По словам эксперта, риски затяжной войны в Украине остаются высокими. Он подчеркнул, что любые переговоры - это шанс агрессора накопить силы для возобновления наступления.

"Сейчас договариваться с Россией не о чем. Мы должны выбить оккупантов из нашей земли. Любые переговоры дают стране-агрессорке время для накопления сил и возобновления наступательных действий. В то же время риски затяжной войны, конечно же, остаются высокими. Никто не говорит, что мы до конца 2022 года выбьем россиян с территории Украины", - подытожил Згурец.

Газовый шантаж: что происходит

25 июля "Газпром" сообщил о планах остановить еще одну турбину Siemens. Это якобы связано с техническими причинами. Из-за такого решения с 27 июля суточные поставки газа из РФ в Европу по трубопроводу "Северный поток-1" составляет не более 33 миллионов кубических метров, то есть 20% от общей мощности.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал действия России шантаж. На этом фоне страны ЕС согласились сократить потребление газа на 15% ближайшей зимой.

В июле "Газпром" возобновил подачу газа через "Северный поток–1" после 10-дневного перерыва на техническое обслуживание, но лишь на 40% от пропускной способности газопровода. Россия заявила, что была вынуждена уменьшить объем из-за задержки возвращения турбины, которая обслуживалась в Канаде.

Германия заявила, что сокращения не связаны с техническими проблемами, а являются наказанием за то, что ЕС ввел жесткие санкции против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Президент России Владимир Путин предупредил, что продление санкций может привести к катастрофическому росту цен на энергоносители для потребителей во всем мире.

3 августа 2022 года в "Газпроме" заявили что отремонтированную турбину Siemens невозможно вернуть на "Северный поток" через санкции. Такими заявлениями РФ стремится подтолкнуть ЕС к снятию ограничений, наложенных после полномасштабного вторжения в Украину.

4 августа в СМИ появилась информация о том, что Россия сжигает газ, предназначенный для экспорта в ЕС, на границе с Финляндией.

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