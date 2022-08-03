В компании заявили, что под угрозой поставки газа в полном объеме по "Северному потоку".

Российский газовый монополист "Газпром" заявил, что отремонтированную турбину Siemens невозможно вернуть на "Северный поток" из-за санкций.

Об этом говорится в заявлении компании.

Как отмечается, отремонтированную турбину производства Siemens якобы не вернут на компрессорную станцию "Портовая" - отправную точку газопровода "Северный поток - 1". Мешают санкции Великобритании, ЕС и Канады.

"Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС "Портовая" невозможной", - говорится в заявлении.

Таким образом" Газпром " в очередной раз пытается заставить страны снять санкции, шантажируя их газом.

Война в Украине и ситуация с турбиной:

20 июня 2022 года Россия заявила, что готова поставлять газ по "Северному потоку" в полном объеме, но для этого Европа должна вернуть отремонтированные турбины.

8 июля Москва заявила, что увеличит поставки газа в Европу, если турбину вернут.

9 июля 2022 года появилась информация о том, что Канада договорилась с Германией о возвращение турбины Siemens для "Северного потока".

9 июля министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что Канада сделает исключение из введенных против РФ санкций и вернет Германии турбину, которая необходима для обслуживания газопровода "Северный поток" и сейчас проходит техническое обслуживание на канадском объекте, принадлежащей компании Siemens.

Планировалось, что турбину сначала отправят в Германию, а затем доставят "Газпрому". В Германии считали, что возвращение турбины лишит Россию повода поддерживать поставки значительно ниже нормального уровня.

Министерство иностранных дел Украины и Министерство энергетики сделали совместное заявление в связи с решением Правительства Канады выдать разрешение на возвращение в ФРГ отремонтированной турбины "Северного потока-1". Как отмечается в заявлении, "этот опасный прецедент идет вопреки принципу верховенства права и будет иметь лишь одно следствие - укрепит чувство безнаказанности Москвы".

В Госдепартаменте США поддержали решение Канады по возвращению турбины для "Северного потока". Там считают, что благодаря этому Германия и другие европейские страны смогут пополнить свои запасы газа, что повысит их энергетическую безопасность и устойчивость, и позволит противостоять использованию Россией энергетики в качестве оружия.

10 июля 2022 года Канада приняла судьбоносное решение относительно "Северного потока".

13 июля 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает ошибочным решение Канады передать Германии турбину для "Северного потока", но "зрады" в этом не видит.

16 июля 2022 года "Газпром" запросил документы для вывоза из Канады турбины для "Северного потока".

25 июля 2022 года российский монополист "Газпром" заявил, что по технической причине остановит еще одну турбину Siemens.

29 июля 2022 года зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов обвинил компанию Siemens в том, что она якобы устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах газопровода "Северный поток-1".

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