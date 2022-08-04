Процесс длится с конца мая.

Российский "Газпром" сжигает газ, предназначенный для экспорта в Европейский Союз на границе с Финляндией. Этот процесс длится с конца мая, когда компания снизила поставки в ЕС.

Соответствующей информацией поделилось финское издание Yle.

Сжигание происходит неподалеку от компрессорной станции "Портовая" и одноименного LNG-терминала. Спутниковые снимки системы мониторинга пожаров NASA показали, что процесс начался 22 мая. Именно тогда "Газпром" уменьшил транзит газа в Европейский Союз и перестал использовать на полную трубопроводные мощности, хотя ЕС оплатил поставки в полном объеме.

В конце мая сжигание зафиксировали не территории LNG-терминала. А в середине июня огонь появился и возле компрессорной станции. Тогда "Газпром" почти втрое уменьшил поставки газа — с 167 млн куб. м до 67 млн куб. м. Газ продолжают сжигать в больших объемах в течение нескольких недель, а огромные огненные факелы видны даже с территории Финляндии.

Российский газовый шантаж: что известно

25 июля, "Газпром" сообщил о планах остановить еще одну турбину Siemens. Это якобы связано с техническими причинами. Из-за такого решения с 27 июля суточные поставки газа из РФ в Европу по трубопроводу "Северный поток-1" составляет не более 33 миллионов кубических метров, то есть 20 % от общей мощности.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал действия России шантажом. На этом фоне страны ЕС согласились сократить потребление газа на 15% ближайшей зимой.

Вчера в "Газпроме" сообщили, что отремонтированную турбину Siemens невозможно вернуть на "Северный поток" из-за санкций. Такими заявлениями РФ стремится подтолкнуть ЕС к снятию ограничений, наложенных после полномасштабного вторжения в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: