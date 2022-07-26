Это ответ на российский газовый шантаж Европы.

Страны Европейского Союза согласились сократить потребление газа на 15% на фоне российского газового шантажа. Против такого решения выступила только одна страна — Венгрия.

Соответствующая информация поступила от министра энергетики Люксембурга Клода Турмеса, а также других официальных лиц из ЕС.

На встрече в Брюсселе министры энергетики приняли решение использовать на 15% меньше газа до 31 марта 2023 года. Согласно плану, сокращение потребления будет обязательным в случае чрезвычайной ситуации, например, серьезного нарушения поставок из России. Отдельные исключения предусмотрены для особо уязвимых стран и участников газовой сети Евросоюза.

За такое решение проголосовали все страны ЕС, кроме Венгрии. Журналисты Bloomberg ознакомились с принятым проектом и сообщили, что обязательное сокращение потребления газа будет введено, если этого потребуют не меньше пяти стран-членов Евросоюза.

"Мы можем быть хозяевами нашей собственной энергетической безопасности этой зимой. Мы будем придерживаться этого курса до тех пор, пока Украина не будет полностью освобождена от российской агрессии", — заявил Франс Тиммерманс, глава ЕС по вопросам климата.

Напомним, вчера, 25 июля, "Газпром" сообщил о планах остановить еще одну турбину Siemens. Это якобы связано с техническими причинами. Из-за такого решения с 27 июля суточные поставки газа из РФ в Европу по трубопроводу "Северный поток-1" составят не более 33 миллионов кубических метров, то есть 20 % от общей мощности.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал действия России шантажом. А ЕС на этом фоне пытается увеличить экспорт газа из Нигерии.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: