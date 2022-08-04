Министр энергетики Украины отмечает, что Запад должен удерживать санкционный режим и еще больше его усиливать.

В результате введенных санкций России уже негде хранить добытый газ и его начали там просто сжигать.

Об этом написал министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook.

"Пока страна-агрессор сокращает поставки голубого топлива в европейские страны, искусственно увеличивает цены на газ до исторических максимумов, ее собственные хранилища переполняются. Еще месяц назад в одном интервью я прогнозировал, что РФ только проиграет от сокращения поставок в Европу и будет вынуждена буквально сжигать свой газ в воздух. И вот финские издания сообщают, что уже неделями пламя бушует за русской границей, и его масштабы таковы, что огонь видно даже из Финляндии", - отметил министр.

По словам Галущенко, технологический процесс газодобычи достаточно сложный и "вентиль на скважине так просто не перекроешь", а добытый газ нужно где-то хранить или транспортировать.

"Западные санкции продолжают сковывать россиян. И вместо того, чтобы зарабатывать миллиарды евро на поставках, россияне вынуждены просто сжигать добытый газ в воздух. Шантажисты уже чувствуют убытки, и временной промежуток, когда они еще могут диктовать свои условия, стремительно сокращается. Именно поэтому Запад должен удерживать санкционный режим и еще больше его усиливать", - подчеркнул Галушенко.

Ситуация с газом:

25 июля, "Газпром" сообщил о планах остановить еще одну турбину Siemens. Это якобы связано с техническими причинами. Из-за такого решения с 27 июля суточные поставки газа из РФ в Европу по трубопроводу "Северный поток-1" составляет не более 33 миллионов кубических метров, то есть 20 % от общей мощности.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал действия России шантажом. На этом фоне страны ЕС согласились сократить потребление газа на 15% ближайшей зимой.

В июле "Газпром" возобновил подачу газа через "Северный поток – 1" после 10-дневного перерыва на техническое обслуживание, но лишь на 40% от пропускной способности газопровода. Россия заявила, что была вынуждена уменьшить объем из-за задержки возвращения турбины, которая обслуживалась в Канаде.

Германия заявила, что сокращения не связаны с техническими проблемами, а являются наказанием за то, что ЕС ввел жесткие санкции против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Президент России Владимир Путин предупредил, что продление санкций может привести к катастрофическому росту цен на энергоносители для потребителей во всем мире.

3 августа 2022 года в "Газпроме" сообщили, что отремонтированную турбину Siemens невозможно вернуть на "Северный поток" из-за санкций. Такими заявлениями РФ стремится подтолкнуть ЕС к снятию ограничений, наложенных после полномасштабного вторжения в Украину.

4 августа в СМИ появилась информация о том, что Россия сжигает газ, предназначенный для экспорта в ЕС, на границе с Финляндией.

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