Американский президент просто не может дать Москве столько, сколько дает Пекин.

Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу не удастся разорвать союз России с Китаем, поскольку Путин нашел в лице Си Цзиньпина стабильного идеологического, военного и экономического партнера.

Как пишут в статье для Foreign Affairs бывший посол США в России Майкл Макфол и экс-советник президента Барака Обамы по вопросам Азии Эван С. Медейрос, на переговорах кремлевский правитель использует стремление Трампа к дружбе, однако он не откажется от отношений с Пекином ради туманного обещания лучших отношений с Америкой.

Восприятие США как самого большого врага формировалось у Путина десятилетиями и, даже если он поверит Трампу, его мнение об американском внешнеполитическом истеблишменте не изменится:

Видео дня

"Он понимает, что президент США имеет значительное влияние, но не полностью контролирует формирование внешней политики США. Он видел, как Трамп не смог принести Москве ощутимых преимуществ, таких как отмена санкций против России или прекращение военной помощи США Украине во время своего первого срока".

Кремлевский правитель понимает, что сроки правления Трампа ограничены четырьмя годами, а контроль над Конгрессом он будет иметь только два года. Тем временем Си может править Китаем еще очень долго.

С точки зрения Путина, Трамп даже не приблизится к тому, чтобы предложить Москве столько, сколько уже делает Пекин. В частности, Вашингтон не сможет заменить китайские контракты на энергоносители, поскольку обеспечивает себя ими самостоятельно. А проблемы с верховенством права и вероятность нового нападения на соседние страны будут сдерживать американские вооруженные фирмы и бизнес от возвращения в Россию.

Если же Пекину покажется, что Вашингтон действительно сближается с Москвой, то Си может завершить газовый проект "Сила Сибири 2", который "завис" на годы, увеличить помощь российскому военно-промышленному комплексу, или усилить их дипломатическое сотрудничество в ООН, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

"Путин и Россия мало что могут предложить, что служило бы интересам безопасности США, и тем, что они имеют, они не воспользуются. Целью заманивания Москвы было ослабление позиции Пекина, включая его способность спроецировать военную мощь в Азии. Но российские вооруженные силы, которые едва удержались в Украине, не способны на значительное сдерживание Китая", - говорится в статье.

В Москве понимают, что на Западе никогда не согласятся пригласить Россию в Европейский Союз, НАТО или Большую семерку, поэтому она точно не выйдет из БРИКС или ШОС:

"В конце концов, пытаться оторвать Россию от Китая является и опрометчивым, и неправильным. Это было бы опрометчиво, прежде всего, потому что это дало бы Путину опасное количество власти. Москва станет главным игроком в соревновании между Пекином и Вашингтоном, имея связи с обоими и пространство для маневра в свою пользу".

Трамп хочет оторвать Россию от Китая

Как известно, тема разъединения России и Китая или ослабления их стратегического партнерства - одна из ключевых во внешней политике США, особенно в контексте затянувшейся войны в Украине, санкций и глобального противостояния Запада с авторитарными режимами.

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал намерение разорвать тесные отношения между Россией и Китаем, считая их союз угрозой для интересов США. Осенью он сказал, что верит в свою способность это сделать.

Несмотря на стремление администрации Трампа, многие аналитики считают, что эта задача является чрезвычайно сложной и маловероятной для реализации.

Вас также могут заинтересовать новости: