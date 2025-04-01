Кроме заверений в вечной дружбе, китайский минстр иностранных дел затронул и вопрос прекращения войны в Украине.

Китай и Россия - "друзья навсегда, никогда не враги". С таким заявлением выступил китайский министр иностранных дел Ван И во время визита в Москву.

"Принцип "друзья навсегда, никогда не враги"… служит прочной основой для продвижения стратегического сотрудничества на более высоком уровне", - заявил Ван, передает Reuters.

Как указало издание, высокопоставленного гостя из Китая примет даже российский диктатор Путин.

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Помимо заверений в дружбе Ван сказал, что ему отрадно из-за потепления отношений между Москвой и Вашингтоном.

"(Это) хорошо для стабилизации баланса сил между крупными державами и вселяет оптимизм в неутешительной международной ситуации", - сказал он.

Китайский министр также отверг идею о том, что Трамп пытается настроить РФ против Китая, осудив такие идеи как "рецидив устаревшего конфронтационного и блокового мышления".

Вопрос мира в Украине

Ван сказал, что переговоры о прекращении огня в Украине уже принесли некоторые результаты и должны продолжаться, несмотря на расхождения во взглядах и сложную ситуацию на поле боя.

"Шаг к миру, хотя и не такой большой, конструктивен - его стоит развивать. С миром нет боли, нет выгоды. Вам нужно упорно трудиться, чтобы достичь его", - порассуждал Ван .

Он добавил, что мирное соглашение должно быть обязательным и приемлемым для всех сторон, и повторил, что Пекин готов сыграть свою роль в прекращении войны в Украине.

"Мы выступаем за искоренение причин кризиса путем диалога и переговоров, в конечном итоге достигнув справедливого, долгосрочного, обязывающего мирного соглашения, приемлемого для всех сторон", - высказал мнение министр.

Напомним, Пекин совместно с Бразилией предложили план прекращения войны в Украине, но их идеи не получили поддержки.

Китай и РФ

Китай и Россия объявили о стратегическом партнерстве "без ограничений" за несколько дней до того, как Путин напал на Украину в феврале 2022 года.

В начале этого года стало известно, что торговля Китая с РФ по итогам 2024 года достигла рекордного уровня. Объем импорта и экспорта эквивалентен 232 миллиардам евро.

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