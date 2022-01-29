Сергей Шойгу решил перенести маневры за пределы исключительной экономической зоны страны.

Российская Федерация пошла на уступки рыбакам Ирландии. Военные учения, запланированные на 3-8 февраля, перенесли в другой район.

Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Ирландии в Twitter.

Согласно сообщению, после жестких заявлений ирландских рыбаков из-за военных учений у южного побережья страны в РФ согласилась перенести маневры за пределы исключительной экономической зоны Ирландии.

В подтверждении данного решения посольство РФ опубликовало письмо, в котором указано, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу решил перенести военные учений в другой район.

Как ранее сообщал УНИАН, главный исполнительный директор объединения рыбаков юга и запада Ирландии Патрик Мерфи заявил о намерении членов организации помешать военным учениям Российской Федерации. Рыбаки выступают за сохранение биоразнообразия.

В ассоциации указали, что дважды проводил разговоры с посольством РФ в Дублине. Российские дипломаты заверили, что заход рыболовецких суден в зону учений "безрассудно". В ассоциации возмущены из-за того, что учения затрагивают воды Ирландии, где рыбаки имеют полное право рыбачить.

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