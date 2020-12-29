В 2020 году были убиты 50 журналистов в связи с их профессиональной деятельностью, большинство этих случаев (68 процентов) произошло в странах, где нет военных конфликтов.
Об этом говорится в отчёте международной правозащитной организации "Репортёры без границ", обнародованной сегодня, сообщает DW.
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Большинство журналистов были убиты из-за того, что они писали о коррупции, организованной преступности и загрязнении окружающей среды. Самыми опасными для журналистов странами, с точки зрения правозащитников, в текущем году были Мексика, Ирак, Афганистан, Индия и Пакистан.
"Целью подобных преступлений является не только их непосредственная жертва. Убийство каждого журналиста - это нападение на право всех людей получать независимую и свободную информацию", - заявил официальный представитель "Репортеров без границ" Михаэль Редиске, комментируя выводы доклада, охватывающего период с 1 января по 15 декабря 2020 года.
В общей сложности, подчеркивают в организации, за последние 10 лет в мире из-за их журналистской деятельности были убиты как минимум 937 человек. В 2019 году этих жертв, по данным организации "Репортеры без границ", было 53.
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