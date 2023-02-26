Он объяснил это тем, что "видит что происходит" в НАТО.

Россия вернется к обсуждению вопроса ядерного потенциала Великобритании и Франции.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", передает "РИА Новости".

У него спросили, планирует ли Россия "подсчитать боеголовки" Британии и Франции.

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"Ну, конечно. Ведь мы в свое время пошли на то, чтобы вынести их за скобки, имея в виду и разрядку, и то, что НАТО объявило себя разве что не демилитаризованной организацией, говорили о том, что это, вероятнее всего, политическая организация, а не военный блок. Ну, где же он не военный? Мы же видим, что происходит. Поэтому мы просто вынуждены вернуться к обсуждению этой темы из центра поля", - сказал политик.

Путин и ядерное оружие

В ходе своего выступления перед российским парламентом 21 февраля Владимир Путин заявил о своем решение приостановить участие России в договоре о стратегических ядерных вооружениях. Этот договор предусматривал ограничения на производство ядерного оружия и ввел механизм взаимных инспекций ядерных арсеналов США и России.

Президент Зеленский прокомментировал решение Путина сравнением России и террористов.

В США заявили, что не планируют наращивать свой ядерный арсенал и не видят в России возможностей делать это. Вашингтон хотел бы вернуться к обычному режиму взаимных инспекций ядерных арсеналов.

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