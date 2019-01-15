Парламент Великобритании отклонил план Мэй по выходу из ЕС

Правительство Британии теперь в течение трех дней должно представить свой план дальнейших действий.

Палата общин британского парламента не поддержала соглашение правительства о выходе из ЕС, которое премьер-министр Тереза ​​Мэй согласовала с Брюсселем.

Против проголосовали 432 депутата, документ поддержали всего 202. Для утверждения необходимо было 318 голосов, передает Европравда.

Решение британских депутатов не стало неожиданностью, было понятно, что правительству не хватит голосов, ведь даже ряд однопартийцев Терезы Мэй из Консервативной партии были против соглашения с Брюсселем, не говоря уже об оппозиционных лейбористах и небольших партиях из Шотландии и Северной Ирландии.

Все они недовольны рядом условий в соглашении, в частности, относительно ирландской границы. Противники соглашения считают, что ограниченные во времени особые условия на границе между британской Северной Ирландией и членом ЕС Ирландией приобретут постоянный характер и будут мешать заключению новых соглашений о свободной торговле.

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Правительство Британии теперь в течение трех дней должно представить свой план дальнейших действий, а дальше есть 5 вариантов развития событий: Brexit без соглашения, новые переговоры с ЕС, всеобщие выборы в Великобритании, повторный референдум и голосование за отставку правительства.

Тереза ​​Мэй накануне предупреждала о "параличе в парламенте", если соглашения отклонят, и сказала, что доверию к политике будет нанесен "катастрофический ущерб", если Великобритания не покинет ЕС и не выполнит волю граждан, проголосовавших на референдуме.

Она также заявила, что не намерена откладывать Brexit или проводить повторный референдум, даже если депутаты не утвердят соглашение.

Есть большая вероятность, что 29 марта Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, ведь Брюссель уже неоднократно заявлял, что не будет пересматривать его условия.

Палата лордов вчера также не поддержала соглашение Терезы Мэй.