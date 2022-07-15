Совещание не будет освещаться, сообщил Песков.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 15 июля, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передают росСМИ.

"Сегодня... оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", – заявил он.

По словам Пескова, совещание носит служебный характер, не будет освещаться публично.

Потери России на войне в Украине

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил, что с момента полномасштабного вторжения Россия потеряла 38 тысяч человек личного состава. Украинские защитники также уничтожили 1672 танка, 842 артиллерийские системы, 220 самолетов и 188 вертолетов.

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