Президент России Владимир Путин в пятницу, 15 июля, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передают росСМИ.
"Сегодня... оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", – заявил он.
По словам Пескова, совещание носит служебный характер, не будет освещаться публично.
Потери России на войне в Украине
Напомним, Генштаб ВСУ сообщил, что с момента полномасштабного вторжения Россия потеряла 38 тысяч человек личного состава. Украинские защитники также уничтожили 1672 танка, 842 артиллерийские системы, 220 самолетов и 188 вертолетов.