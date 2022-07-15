С момента полномасштабного вторжения Россия потеряла 38 тысяч человек личного состава. Украинские защитники также уничтожили 1672 танка, 842 артиллерийские системы, 220 самолетов и 188 геликоптеров.
Обновленной статистикой вражеских потерь поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на своей персональной странице на Facebook. Данные традиционно разделены на общие и суточные.
Потери России в Украине по состоянию на 15 июля
- личного состава — около 38 000 (+130) человек ликвидировано;
- танков — 1672 (+5);
- боевых бронированных машин — 3866 (+14);
- артиллерийских систем — 842 (+2);
- РСЗО — 247 (+0);
- средств ПВО — 109 (+0);
- самолетов — 220 (+1);
- вертолетов — 188 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 681 (+0);
- крылатых ракет — 155 (+0);
- кораблей/катеров — 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн — 2731 (+11);
- специальной техники — 67 (+0).
Все данные уточняются из-за высокой интенсивности сражений на разных направлениях. Напомним, сегодня, 15 июля, украинские защитники отбили череду штурмов оккупантов. ВСУ провели успешные оборонительные действия в районе Водяного, Белогоровки, Кодемы, Спорного и Вершины. Противник понес потери и отошел на прежние рубежи.
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