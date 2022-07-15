За сутки украинские защитники взорвали более 30 единиц техники.

С момента полномасштабного вторжения Россия потеряла 38 тысяч человек личного состава. Украинские защитники также уничтожили 1672 танка, 842 артиллерийские системы, 220 самолетов и 188 геликоптеров.

Обновленной статистикой вражеских потерь поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на своей персональной странице на Facebook. Данные традиционно разделены на общие и суточные.

Потери России в Украине по состоянию на 15 июля

личного состава — около 38 000 (+130) человек ликвидировано;

танков — 1672 (+5);

боевых бронированных машин — 3866 (+14);

артиллерийских систем — 842 (+2);

РСЗО — 247 (+0);

средств ПВО — 109 (+0);

самолетов — 220 (+1);

вертолетов — 188 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 681 (+0);

крылатых ракет — 155 (+0);

кораблей/катеров — 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 2731 (+11);

специальной техники — 67 (+0).

Все данные уточняются из-за высокой интенсивности сражений на разных направлениях. Напомним, сегодня, 15 июля, украинские защитники отбили череду штурмов оккупантов. ВСУ провели успешные оборонительные действия в районе Водяного, Белогоровки, Кодемы, Спорного и Вершины. Противник понес потери и отошел на прежние рубежи.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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