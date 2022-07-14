Путин в молодости уклонился от военной службы, потому что поступил в университет, где проходил подготовку офицеров запаса, и уже высшее образование он получил в звании лейтенанта артиллерии.

Президент РФ Владимир Путин боится смерти, поэтому окружает себя лучшей охраной, бронированными кортежами и оружием.

Как отмечается в материале издания Daily Mail Путин уже давно страдает паранойей. В статье Марк Галеотти - британский политолог, профессор и специалист по вопросам международной преступности и проблем безопасности, связанных с Россией, рассказал о своем опыте жизни в Москве.

"Несколько лет назад я жил на Кутузовском проспекте, одной из широких дорог, ведущих к центру Москвы, и любимом маршруте кортежа президента Путина в Кремль. Он никогда не любил путешествовать вертолетами, поэтому феерия из 18 машин, включая мотоциклы и машину скорой помощи и ряд блестящих черных лимузинов с тонированными стеклами, была привычным зрелищем. Примерно за 45 минут до его прохождения дорога будет перекрыта - я имею в виду полностью перекрыта. В дверях моего многоквартирного дома стоял охранник, не давая жильцам выйти", - поделился Галеотти.

Также эксперт отметил, что с началом пандемии коронавируса Путин еще больше замкнулся в своем выдуманном идеальном мире богатства и власти, в котором разрешено лишь то, что он хочет, и тогда, когда хочет он.

"Он редко заходит даже в свой офис в Кремле, предпочитая вести дела в своем величественном желтом поместье с колоннами в Ново-Огарево в элитном пригороде, популярном среди рок-звезд и олигархов, к западу от Москвы. Люди приходят к нему, если и когда он хочет их видеть... И все чаще он этого не делает, он имеет свой штат, своих телохранителей, команду дегустаторов, но в течение многих месяцев министры, советники и помощники, с которыми он когда-то часто советовался, держались на расстоянии. Пандемия способствовала этому, но он не выказывает никаких признаков желания изменить статус-кво [...] Он не доверяет Интернету и настаивает на бумажных брифингах. После вторжения приоритет отдается военным отчетам, а затем документам SFV, разведывательной службе, которая рассказывает ему о том, что происходит на международном уровне; затем отчет ФСБ о том, что происходит внутри России; и, наконец, дайджест о делах российской элиты - его дружков-олигархов и врагов - от ФСО, федеральной службы охраны. Потом он решает, с кем хочет поговорить. Он предпочитает видеоконференции, а не встречи с глазу на глаз, потому что это дает ему контроль над тем, что он слышит, а что нет", - добавил Галеотти.

По словам Галеотти, наблюдатели за кремлевской рутиной уверены, что Путин проводит большую часть своего времени в одиночестве. У него нет абсолютно никакого военного опыта, несмотря на то, что он не может пройти мимо танка или истребителя, не остановившись для фотосессии. Также автор отметил интересный момент - Путин в молодости уклонился от военной службы, потому что поступил в университет, где проходил подготовку офицеров запаса, и уже высшее образование он получил в звании лейтенанта артиллерии.

"Он настаивал на том, что "командовал артиллерийской батареей", но на самом деле он ничем не командовал. Он больше военный фанат, чем военный гений".

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин подписал закон о специальных мерах в сфере экономики для обеспечения Вооруженных сил РФ при проведении "контртеррористических и других операций" за пределами страны.

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