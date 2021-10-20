На конференции будет присутствовать Владимир Зеленский.

Президент России Владимир Путин не будет участвовать в Конференции ООН по изменению климата в Глазго.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"В Глазго, к сожалению, он тоже не полетит. Разумеется, российская сторона будет, но мы с устроителями находимся в контактах, поэтому, как это будет, мы расскажем позже", - сказал Песков.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский посетит 26-я сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что в Великобритании возможно пройдут двусторонние встречи с "классической" повесткой: урегулирование конфликта на востоке Украины, деоккупация Крыма, защита прав политических заключенных и энергетическая безопасность.

Климатическая конференция в Глазго

26-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата организовывают Великобритания и Италия. Она пройдет 31 октября - 2 ноября 2021 года в Шотландском конгресс-центре.

Мероприятие должно было состояться в ноябре 2020 года, но его перенесли из-за пандемии COVID-19.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский посетит Великобританию с официальным визитом в конце октября.

Автор: Людмила Жерновская