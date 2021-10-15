Также планируются заседания стратегического диалога в рамках выполнения годовых договоренностей.

Президент Владимир Зеленский посетит Великобританию с официальным визитом в конце октября.

Об этом в интервью телеканалу "Дом" сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

"В конце этого месяца мы ожидаем визит в Объединенное Королевство высокой делегации во главе с президентом Украины", — сказал он.

Также, добавил Пристайко, планируются заседания стратегического диалога в рамках выполнения годовых договоренностей.

Читайте такжеЗеленский дал обещание защитникам Украины"Я надеюсь, что министры иностранных дел Украины и Британии уже через месяц смогут посмотреть, что было сделано за год, и направить усилия на будущее", — отметил Пристайко.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин готовится впервые посетить Украину.

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Автор: Светлана Закелова