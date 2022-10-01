По его прогнозу, дальше есть только два варианта развития событий.

Президент РФ Владимир Путин во время речи о аннексию оккупированных украинских территорий объявил войну Западу.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко в эфире Радио НВ.

"На самом деле Путин объявил публичную войну Западу. Уж точно, четко и бесповоротно. Он сказал, что будет бороться с этим Западом всеми возможными и доступными ему средствами", - пояснил свою мысль дипломат.

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По его прогнозу, дальше есть только два варианта развития событий.

"Первый путь. Запад принимает вызов и начинает действовать наконец по-взрослому. И начинает понимать, что у него нет другого выбора, как довести дело дезинтеграции России до своего логического завершения или, по меньшей мере, до смены нынешнего российского политического режима", - подчеркнул Огрызко.

Однако второй вариант будет заключаться в том, что Запад на этот вызов отреагирует неадекватно.

"Начнет искать способы не обострять ситуацию и не допустить эскалации... Это то, к чему стремится Путин и это то, на что он и рассчитывает. Он думает, что своими ястребиными заявлениями настолько напугает Запад, что тот не сможет ему психологически противостоять", - подытожил дипломат.

Попытка аннексии территорий

Российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности присоединить временно оккупированные территории в Россию.

В МИД Российской Федерации заявили, что на "присоединенные" к РФ территории будет распространяться ядерная доктрина.

Страны "Большой семерки" и Европейского союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию этих псевдореферендумов.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский созвал на 30 сентября заседание СНБО. В ответ на попытку аннексии территорий Украина подала заявку на членство в НАТО.

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