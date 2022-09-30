Как считает Антониу Гутерриш, решение об аннексии "еще больше подорвет перспективы для мира".

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявляет, что любое решение РФ об аннексии оккупированных украинских территорий будет противозаконным.

Об этом сообщает сайт новостей ООН.

"Любое решение об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь законной силы и заслуживает осуждения", - сказал Гутерриш.

Видео дня

По его словам, такое решение России несовместимо с положениями международного права и провоцирует опасную эскалацию. "(Такому решению) нет места в современном мире, и оно неприемлемо", – добавил глава ООН.

По его словам, Кремль сегодня объявил о том, что завтра в Москве состоится церемония, которая даст старт процессу аннексии украинских областей – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.

Гутерриш убежден в том, что его обязанность как генерального секретаря защитить в этой ситуации Устав ООН.

"А Устав ООН четко гласит, что любая аннексия территории одного государства другим с помощью угрозы силы или ее применения нарушает принципы Устава ООН и международного права", - констатировал Гутерриш.

Он отметил, что позиция Организации Объединенных Наций однозначна, соответствует принятым в ООН резолюциям и заключается в приверженности суверенитету, единству, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Я хочу подчеркнуть, что так называемые "референдумы" состоялись в оккупированных областях, где продолжается активный вооруженный конфликт, на территориях, которые находятся под российской оккупацией, вне юридического и конституционного контроля Украины. Они не могут отражать настоящее волеизъявление населения", – отметил Гутерриш.

Любое решение России об аннексии, как считает глава ООН, "еще больше подорвет перспективы для мира", а также усилит негативные последствия для глобальной экономики, особенно для стран, что развиваются. Такое решение, по его словам, помешает ООН доставлять помощь по Украине и за ее пределами.

"Сейчас самое время для того, чтобы отойти от края пропасти", – сказал Гутерриш.

Он подчеркнул, что сегодня более, чем когда-либо прежде важно объединить усилия, чтобы прекратить "эту бессмысленную и разрушительную войну", а также защитить Устав ООН и международное право.

"Псевдореферендумы" РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский созывает на 30 сентября заседание СНБО. Повестка дня и другие подробности не обнародованы.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, 30 сентября на заседании будут приняты фундаментальные решения для Украины.

Справка УНИАН. Российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

Страны "Большой семерки" и Европейского союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию этих псевдореферендумов.

27 сентября Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что персональные ограничения и "косметические" меры будут недостаточным ответом на проведение незаконных "референдумов" и призвал все страны-члены Европейского Союза ввести конкретные меры, которые "бьют" по экономике РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет мириться с любыми попытками России захватить наши земли. Он отметил, что проводимые Россией псевдореферендумы являются ничтожными и не меняют реальности того, что территориальная целостность Украины будет восстановлена. По словам президента, реакция Украины на признание Россией результатов этих "референдумов" будет очень жесткой.

Вас также могут заинтересовать новости: