Зеленский отметил, что российские оккупанты уничтожает везде на захваченной территории любые основы для жизни.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Россия не получит новую территорию Украины, а присоединит себя к катастрофе.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинскому народу.

"Сегодня я объяснил это народам Кавказа, Сибири, другим коренным народам России. А теперь повторю для всех в этой стране: Россия не получит новую территорию Украины. Россия присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию нашей страны. Россия приравняет себя к так называемым "ДНР" и "ЛНР", окончательно добьет те институции нормальной государственности, которые в России еще оставались", - заявил Зеленский.

Видео дня

"Оккупант заполняет могилами захваченную территорию Украины, и всё больше могил – на территории самой России. Оккупант устраивает на захваченной территории пыточные – и заполнит пыточными всю территорию России. Только так теперь будет работать российская полиция, российские спецслужбы. Закон в России уничтожен. И те, кто принес из России - все эти смерти, издевательства, изнасилования унесут их к себе домой", - уверен президент.

Зеленский отметил, что российский оккупант уничтожает везде на захваченной территории любые основы для жизни – экономику, социальную сферу, культуру.

"Ценой того, что один человек в России хочет продолжать эту войну, будет то, что всё российское общество останется без нормальной экономики, без достойной жизни и без уважения к каким-либо человеческим ценностям", - подчеркнул Зеленский.

"Это еще можно остановить. Но чтобы это остановить, придется остановить того одного в России, кто хочет войны больше, чем жизни. Вашей жизни, граждане России", - добавил президент Украины.

Российские псевдореферндумы в Украине: реакция властей

Зеленский призвал народы Кавказа, Сибири и другие коренные народы в Российской Федерации бороться за свободу, поскольку президент РФ Владимир Путин не остановится на первой волне мобилизации.

Также Зеленский заявляет, что война президента РФ против Украины закончится большим позором для России.

Российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

Страны "Большой семерки" и Европейского союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию этих псевдореферендумов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет мириться с любыми попытками России захватить наши земли.

Стало известно, что Кремль намерен присвоить временно оккупированные территории Украины уже 30 сентября.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что завтра, 30 сентября, СНБО примет фундаментальные решения для Украины. Заседание запланировано в том числе из-за намерения России объявить об аннексии оккупированных украинских территорий.