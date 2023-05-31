Он отметил, что даже танки 60-х годов выпуска способны быть полезными на поле боя, ведь для РФ человеческая жизнь ничего не стоит.

Президент Польши Анджей Дуда призвал посешно не констатировать проигрыш России в войне против Украины.

Об этом Дуда сказал в разговоре с генеральным директором Доу Джонсом, издателем The Wall Street Journal Алмаром Латуром.

"Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл войну, а его поражение заключается в том, что Финляндия вступила в НАТО, хотя на протяжении многих лет финский народ колебался, стоит ли ему отказываться от нейтралитета. Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны", – заявил Дуда.

Польский лидер отметил, что надеется на проигрыш Путина, но "сейчас мы имеем ситуацию, когда российский каток давит Украину, сотни людей гибнут на фронте ежедневно, при этом россиян более 100 миллионов, а украинцев менее 40 миллионов".

"Уже одна эта разница показывает, кто здесь имеет преимущество. Для россиян человеческая жизнь ничего не значит, для украинцев каждая жизнь – на вес золота. Это разные культуры. Россия - ядерная сверхдержава, у нее гигантские запасы оружия – и что мы смеемся над тем, что она вывозит танки с 1960-х годов, когда каждый танк весит 50-60 тонн. Если он уйдет, он раздавит, независимо от того, современный он или нет", – сказал он.

Дуда также подчеркнул, что Путин проигрывает, когда российская армия будет вытеснена за пределы международно признанных границ Украины. А пока Россия все больше мобилизуется, ее экономика переходит на военные рельсы, а пропаганда зомбирует население.

Как Польша помогает Украине

Польша занимает третье место по уровню военной помощи Украине. В конце апреля сообщалось, что власти страны упростила экспорт БПЛА в Украину, в также увеличивает производство боеприпасов в несколько раз, чтобы помочь Украине.

По словам Дуды, Польша постепенно передаст Украине все свои МиГ-29. Польский президент неоднократно заявлял, что его страна будет продолжать поддерживать Украину.

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