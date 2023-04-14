Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что его страна будет продолжать поддерживать Украину.

Польша продолжит постепенно передавать Украине истребители МиГ-29, по мере пополнения собственного парка военными самолетами FA-50.

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в Вене во время пресс-конференции с австрийским президентом Александером ван дер Белленом, пишет PAP. Лидер Польши подчеркнул, что его страна будет продолжать поддерживать Украину.

"Мы оказываем помощь Украине постоянно, мы оказываем большое количество военной помощи", - сказал Дуда и отметил, что Польша занимает третье место по уровню военной помощи Украине.

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В частности, он напомнил, что Польша предоставила Украине более 300 танков Т-72 и PT-91, Варшава была среди инциаторов создания коалиции для отправки танков Leopard, передала нашему государству пушечные гаубицы Krab, а также отправила недавно истребители МиГ-29.

"Вполне вероятно, что мы будем отправлять эти самолеты, - то, что осталось у нас в наличии, - постепенно", - сказал Дуда.

Он добавил, что это будет происходить по мере закупки новой техники, в том числе корейских самолетов FA-50, первые поставки которых запланированы уже на этот год.

Дуда также отметил, что США передадут Польше истребители F-35. Их производство для Польши уже началось, передает Укринформ. Глава государства рассказал, что премьер-министр Матеуш Моравецкий на днях был с визитом в США и вел переговоры на эту тему с американским производителем этих самолетов - компанией Lokheed Martin.

Истребители МиГ-29 для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, Польша и Словакия согласовали передачу МиГ-29 для ВС Украины. Две страны передадут Украине 23 единицы истребителей. В начале апреля стало известно, что Польша передала Украине первую партию из четырех обещанных МиГ-29.

Министр иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что его государство вряд ли передаст Украине все МиГ-29, которые есть на вооружении. Впрочем, президент Анджей Дуда допустил, что со временем Польша сможет передать весь парк самолетов МиГ-29, который остался, если это будет необходимо.

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