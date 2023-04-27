Большинство дронов для ВСУ украинцы закупают именно там.

С 28 апреля экспорт дронов из Польши в Украине будет осуществляться на основе общего разрешения. Решение об упрощении польское правительство приняло по просьбе Украины.

"Правительство Украины со своей стороны упростило импорт БПЛА. Параллельно Украина на всех уровнях работала с нашими партнерами на то, чтобы соответствующие упрощения были приняты и ими. Сегодня мы имеем результат работы. Решение правительства Польши будет способствовать ускорению поставок БПЛА на фронт, усилению обороноспособности Украины и ускорит победу над агрессором", — заявил заместитель министра экономики Тарас Качка.

По его словам, общим разрешением для экспорта беспилотников может воспользоваться любой польский субъект: коммерческая, неприбыльная организация и физическое лицо. Он освобождает от необходимости получать индивидуальное разрешение на поставку каждой партии дронов.

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Соответствующее решение Польши очень важно для Украины, поскольку именно там волонтеры покупают большинство БПЛА для ВСУ. Однако разрешение относится только к определенной категории дронов.

"А именно - беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для контролируемого полета за пределами прямой видимости оператора, с максимальной продолжительностью не менее 30 минут, но менее 1 часа, и предназначенных для взлета и обслуживания. Стабильный управляемый полет при порывах ветра не менее 46,3 км/ч", — добавили в Минэкономики.

Кроме того, разрешение не будут предоставлять поставщикам или экспортерам, использование чьих дронов связано с химическим, биологическим или ядерным оружием, а также те дроны, чьи части используются для экспортируемых с нарушениями вооружений.

Война в Украине - помощь Польше

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Украина закупит в Польше 100 бронетранспортеров Rosomak за деньги ЕС и США.

Также стало известно, что Польша постепенно передаст Украине все свои МиГ-29.

Кроме того Польша увеличивает производство боеприпасов, чтобы помочь Украине.

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