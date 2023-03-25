При поддержке Германии будут пытаться привлечь и частные польские компании-производители оружия.

Подразделение польского государственного производителя оружия Polska Grupa Zbrojeniowa, компания Dezamet, существенно увеличит мощности по производству боеприпасов для поставки в Украину. Об этом на фоне договоренности стран ЕС о поставках Украине миллиона артснарядов за год заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Как он сообщил в интервью RMF FM, Польша стремится как можно быстрее увеличить производство в несколько раз. Сегодня мощность завода Dezamet "слишком мала" по сравнению с тем, что хотелось бы видеть, говорит глава польского правительства.

"Этот завод (Dezamet - УНИАН) может рассчитывать не только на новые заказы, но и на европейские деньги. На этом заводе и в других местах Польши мы построим новые технологические линии для производства боеприпасов. Обычно это занимает немного времени. На этом заводе мы будем стараться максимально быстро увеличить производство, учитывая, что там есть люди, есть компетенции, уже имеющиеся технологические линии", – сказал Моравецкий.

Видео дня

Моравецкий подчеркнул, что Украина за день использует 2-6 тысяч артиллерийских и ракетных снарядов, Россия – до 60 тысяч, и производство в Европе должно быть достаточным, чтобы покрывать имеющиеся потребности украинских сил. По его словам, при поддержке Германии будут пытаться привлечь и частные польские компании-производители оружия.

"Я надеюсь, что мы сможем начать производство боеприпасов как на этом заводе, так и в других частях нашего оборонного концерна PGZ. Но я также надеюсь, что различные инициативы с участием частных структур вскоре смогут взяться за этот вид производства. В четверг у меня был долгий разговор с канцлером Шольцем, и мы также говорили о боеприпасах. Он сказал мне, что хочет, чтобы две крупнейшие частные компании как можно скорее начали увеличивать производство боеприпасов, в данном случае при поддержке немецкого государства. Мы хотим сделать то же самое", - добавил премьер.

Боеприпасы для Украины

20 марта стало известно, что в ЕС достигли политического консенсуса по отправке в Украину 1 миллиона снарядов калибра 155 мм. Они должны быть отправлены в течение года.

Проектное соглашение сначала подписали 18 стран (Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Швеция и Норвегия, не являющаяся членом ЕС), впоследствии присоединилась Испания. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что более 20 стран-членов ЕС будут участвовать.

В то же время известно, что Венгрия отказалась от совместных закупок - страна продолжает выступать против предоставления Украине военной помощи.

Вас также могут заинтересовать новости: