Продану вернули загранпаспорт и сняли браслет, обвинение против него развалилось, - адвокат

Соломенский районный суд столицы сегодня принял решение вернуть Мирославу Продану заграничный паспорт. Также в дальнейшем экс-руководитель ГФС не обязан носить электронный браслет.

Об этом сообщила адвокат Ольга Просянюк.

"Решение суда абсолютно обоснованно. Изначально к Мирославу Продану не применялась мера пресечения в виде домашнего ареста, его передвижения в пределах Украины судом не ограничивались. В подобных случаях электронный браслет обычно не используется. В нем нет необходимости, контролировать передвижения правоохранителям не нужно, это лишние неудобства для всех сторон. Мы с самого начала указывали на необоснованность применения браслета, и суд принял во внимание аргументы защиты", - пояснила адвокат.

По словам Просянюк, решение суда вернуть Продану заграничный паспорт связано с отсутствием каких-либо оснований для ограничения передвижений.

"Мирослав Продан находился за границей, когда следствие выдвинуло ему обвинение. Он сразу же заявил, что вернется в Украину, выполнил обещание и добросовестно выполняет возложенные на него обязанности. Помните, сколько было шума из-за того, что следователь выслал Продану повестку, а он в это время находился на лечении в Германии? Устроили грандиозный скандал, хотя после возвращения Продана в Украину САП его так ни разу и не вызывала. В любом случае выезд за рубеж Мирослава Продана не возможен без разрешения прокурора САП. Возвращение паспорта имеет, скорее, символическое значение. Это свидетельство того, что суду не предоставлены доказательства выдвинутых обвинений", - заявила адвокат.

Просянюк утверждает, что в материалах уголовного производства пока нет ни одного доказательства, которое подтверждало бы версию следствия. По ее словам, сторона обвинения не может ничего найти и ничего доказать.

Адвокат также отметила, что планы Мирослава Продана не изменились, экс-руководитель ГФС намерен оставаться в Украине, «идти до конца» и опровергнуть выдвинутые против него обвинения.

"Мы абсолютно уверены, что обвинение строится на сфабрикованных материалах, и заинтересованы в передаче дела в суд, поскольку полностью уверены в выигрыше. Обещанных доказательств не оказалось, в суд обвинению идти не с чем. На сегодня дело окончательно развалилось. Закрыть его не решаются по единственной причине: придется отвечать на вопрос: кто и по чьему указанию фабриковал материалы" - отметила адвокат.

Напомним, Мирослав Продан был назначен и.о. главы ГФС в марте 2017 года, 5 сентября 2018 года он подал в отставку по собственному желанию, чтобы принять участие в конкурсе на должность руководителя фискальной службы.

16 ноября 2018 года САП заочно объявила Мирославу Продану о подозрении в незаконном обогащении, когда он находился на лечении в баварской клинике. 26 ноября Продан вернулся в Украину после лечения. 4 декабря Соломенский районный суд столицы избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.