О внезапной проверке боеготовности беларуских войск было объявлено 13 декабря.

Во время проверки боеготовности войск в Беларуси будут наводить переправы через 2 реки. Поэтому мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" поспешила успокоить и проанализировала расположение этих рек.

Так, среди запланированных мероприятий беларуских войск - навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.

"И это принципиальный момент. Считаем важным подчеркнуть, что эти реки не находятся вблизи границы с Украиной", — подчеркнули в "Беларуском Гаюне".

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Так, река Неман протекает в северо-западной части Беларуси, на территориях Минской и Гродненской областей, далее уходит в Литву. А Березина целиком находится на территории Беларуси и протекает в Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской областях. Ближайшая точка этой реки к границе с Украиной — это ее устье, это минимум 80 км до границы с Украиной.

"Примерное расположение рек на территории Беларуси приводим на карте, там же обозначили и полигоны, которые находятся вблизи этих рек", — пишут аналитики.

Внезапная проверка боеготовности войск в Беларуси - что известно

13 декабря по поручению Лукашенко начата внезапная проверка боевой готовности войск РБ. Военным предстоит выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.

Напомним, что на фоне опасений Запада о возможном вторжении России в Украину в Беларуси 10 февраля 2022 года начались учения "Союзная решимость-2022". 24 февраля РФ начала большую войну против Украины, путинские войска наступали с территории Беларуси.

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