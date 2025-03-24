Для граждан Турции задержание мэра Стамбула стало последней каплей.

Десятки тысяч людей вышли на протесты по всей Турции после того, как мэр Стамбула и ведущий политик оппозиции Экрем Имамоглу был арестован в своем доме по обвинениям в коррупции, которые он отрицает. Об этом пишет Financial Times.

Какова причина протестов?

"Арест Имамоглу, самого серьезного оппозиционного конкурента президента Реджепа Тайипа Эрдогана, напугал рынки и спровоцировал крупнейшие протесты в Турции за более чем десятилетие на фоне мрачных предчувствий относительно политического будущего страны. Чиновники заявили, что арест Имамоглу свидетельствует о том, что в Турции никто не стоит над законом и что суды страны являются независимыми", - подчеркнули в издании.

В то же время для сторонников Имамоглу задержание мэра является самым тревожным шагом в плане Эрдогана и его Партии справедливости и развития подавить своего главного политического соперника для того, чтобы продолжить свое более чем 20-летнее правление. По словам критиков, таким образом президент Турции хочет превратить свою страну в автократию.

Массовые задержания

В свою очередь министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что в понедельник власти задержали 1 133 человека, пытаясь подавить протесты после ареста Имамоглу. Однако вчера митинги достигли нового максимума.

В частности в Стамбуле плотная толпа преимущественно молодых людей несла турецкие флаги и написанные от руки плакаты, которые высмеивали Эрдогана.

"Мне нравится Экрем Имамоглу. Но дело не только в этом. Мы должны отстаивать волю народа, права и свободы", - отметил 26-летний Барыш и сравнил эти митинги с протестами против правительства Эрдогана в 2013 году, которые в конце концов были жестко подавлены.

Поддержка Имамоглу в Турции

В FT напомнили, что ранее Республиканская народная партия Имамоглу провела президентские праймериз для выбора своего кандидата и открыла голосование для всех граждан Турции, которые хотели поддержать оппозицию страны.

Несмотря на то, что Имамоглу был единственным в бюллетене, за него проголосовали 1,65 млн членов партии, а также 13,2 млн человек отдали свои голоса "в знак солидарности". В целом эта цифра достигает 15 млн человек, что примерно на 1 млн больше, чем получила партия Эрдогана на парламентских выборах в 2023 году.

"Ключевой вопрос, однако, заключается в том, как долго будут продолжаться протесты, прежде чем они угаснут. Пока нет никаких признаков того, что они утихнут, несмотря на четырехдневный религиозный праздник, который знаменует конец Рамадана и начинается в субботу. Но протестующим противостоит президент, который ведет страну все более авторитарным путем, и правительство, которое контролирует большинство государственных учреждений и СМИ", - подчеркнули в Financial Times.

Также известно, что тысячи людей, которые хотели пойти маршем на площадь Таксим (площадь в европейской части Стамбула - УНИАН), были вытеснены. Буквально за несколько минут полиция очистила улицы.

"Турция не поддастся уличному террору. Позвольте мне сказать это громко и четко: уличные протесты ... это тупик", - обратился к гражданам сам Эрдоган.

Протесты в Турции и Илон Маск

Как писал УНИАН, американский миллиардер Илон Маск помогает затыкать рот оппозиции во время протестов в Турции. В частности соцсеть Х, принадлежащая Маску, начала блокировать аккаунты оппозиционных активистов.

Эксперт по Ближнему Востоку Юсуф Кан также отметил, что многие из этих учетных записей являются "низовыми активистами" с несколькими десятками тысяч подписчиков.

Кроме того, во время протестов турецкие власти также ограничили доступ и к другим соцсетям - TikTok, Instagram и YouTube.

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